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 ЕК оштрафовала Google на четыре миллиарда долларов

ЕК оштрафовала Google на четыре миллиарда долларов
15:17   18 Июля 2018
Весь мир

ЕК оштрафовала Google на четыре миллиарда долларов

ЕК оштрафовала Google на четыре миллиарда долларов

Такое решение Еврокомиссия вынесла в связи с нарушением компанией законодательства Евросоюза по интернет-поиску на смартфонах. Об этом сообщила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

Политик заявила, что Google полностью замкнула на себе ОС Android по поисковикам и браузерам. Компания нарушила антимонопольные законы Евросоюза, обязав производителей смартфонов под эту операционную систему продавать технику только с собственным предустановленным браузером и системой поиска.

Стало известно, что Google платит деньги производителям за гарантированное отсутствие альтернативных браузеров при покупке смартфона. ЕК дала компании 90 дней на исправление нарушений законодательства. В противном случае, Google грозит штраф в 5% от мирового оборота.

Вестагер считает, что компания должна прекратить влиять на выбор пользователя.

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Автор: Павел Никифоров
#google #политика #еврокомиссия #весь мир #смартфоны
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