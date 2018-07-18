ЕК оштрафовала Google на четыре миллиарда долларов

Такое решение Еврокомиссия вынесла в связи с нарушением компанией законодательства Евросоюза по интернет-поиску на смартфонах. Об этом сообщила еврокомиссар Маргрете Вестагер.

Политик заявила, что Google полностью замкнула на себе ОС Android по поисковикам и браузерам. Компания нарушила антимонопольные законы Евросоюза, обязав производителей смартфонов под эту операционную систему продавать технику только с собственным предустановленным браузером и системой поиска.

Стало известно, что Google платит деньги производителям за гарантированное отсутствие альтернативных браузеров при покупке смартфона. ЕК дала компании 90 дней на исправление нарушений законодательства. В противном случае, Google грозит штраф в 5% от мирового оборота.

Вестагер считает, что компания должна прекратить влиять на выбор пользователя.