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 Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре

Памятник майору Филипову, погибшему в Сирии, открыли в Краснодаре
Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

Российские военные извинились за стрельбу в армянском селе

 Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

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16:14   18 Июля 2018
Весь мир

Берлин позитивно оценил результаты встречи Трампа и Путина

Берлин позитивно оценил результаты встречи Трампа и Путина

Руководство Германии считает позитивными результаты встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозой.

Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться убеждения в том, что диалог является лучшим средством для поиска решений. То, что в настоящее время стороны демонстрируют намерение начать диалог о контроле над вооружениями, а также имеют планы в будущем более тесно контактировать по теме кибербезопасности говорит о позитивных результатах, заявил представитель германского Кабмина в среду.

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Автор: Алла Ларионова
#путин #германия #политика #трамп
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