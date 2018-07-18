Берлин позитивно оценил результаты встречи Трампа и Путина

Руководство Германии считает позитивными результаты встречи глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки по сотрудничеству в борьбе с терроризмом и киберугрозой.

Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он отметил, что Берлин продолжает придерживаться убеждения в том, что диалог является лучшим средством для поиска решений. То, что в настоящее время стороны демонстрируют намерение начать диалог о контроле над вооружениями, а также имеют планы в будущем более тесно контактировать по теме кибербезопасности говорит о позитивных результатах, заявил представитель германского Кабмина в среду.