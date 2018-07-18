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15:28   18 Июля 2018
Россия

Минфин: Необходимо ужесточить наказание за незаконный оборот табака

Минфин: Необходимо ужесточить наказание за незаконный оборот табака

Минфин предложил в течение полугода — года ужесточить наказание за незаконный оборот подакцизной табачной продукции без маркировки. Информацию сообщил замминистра финансов Илья Трунин на круглом столе в Совете Федерации.

Он заявил, что следует тщательнее осуществлять контроль над розничной торговой сетью. Государству следует более ответственно подходить к маркировке табачной продукции. На данный момент ни один из инструментов, используемых при выдаче федеральных специальных марок на алкогольную продукцию, не применяется в табачных изделиях. Необходимо также более жестко контролировать розничную торговую сеть, и ужесточить наказания за правонарушения, связанные с незаконным оборотом такой немаркированной подакцизной продукции. — добавил замминистра.

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Автор: Олег Королев
#россия #экономика #табак
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