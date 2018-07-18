Замглавы МИД обсудил с послом Франции ситуацию в Сирии

Замглавы МИД Сергей Вершинин встретился с послом Франции Сильви Берманн. Они обсудили отношения двух стран, а также реализацию договоренностей, которые были достигнуты в ходе контактов на высшем уровне.

Встреча прошла 18 июля в Москве.

Особое внимание стороны уделили сирийскому кризису, задачам по борьбе с мировым терроризмом, а также мирному урегулированию конфликта путем диалога. Еще одной важной темой стал вопрос оказания гумпомощи мирным жителями арабской страны.

Ранее лидеры России и Франции встретились в Москве в рамках визита Эмманюэля Макрона. Политик приезжал на финал чемпионата мира по футболу. Президенты также встречались в конце мая по время ПМЭФ.