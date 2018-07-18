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15:16   18 Июля 2018
Общество

ГД увеличила штрафы за нарушения сроков исполнения гособоронзаказа

ГД увеличила штрафы за нарушения сроков исполнения гособоронзаказа

Депутаты Государственной думы приняли правительственный закон и увеличили штрафы для должностных лиц предприятий-головных исполнителей государственного оборонного заказа за нарушения сроков и порядков оплаты до 50-100 тысяч рублей.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила Федеральная антимонопольная служба совместно с министерством обороны, Минпромторгом, «Росатомом» и «Роскосмосом». Авторы закона отметили, что деньги, которые перечисляют государственные заказчики гособоронзаказа исполнителям, поступают с нарушением сроков.

По их словам, это негативно сказывается на исполнении государственного оборонного заказа, чтобы предотвратить подобные ситуации ввели ответственность для должностных лиц предприятия-головных исполнителей за нарушение сроков, порядка оплаты товаров, работ и услуг.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #штраф #общество #гд #гособоронзаказ
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