ГД увеличила штрафы за нарушения сроков исполнения гособоронзаказа

Депутаты Государственной думы приняли правительственный закон и увеличили штрафы для должностных лиц предприятий-головных исполнителей государственного оборонного заказа за нарушения сроков и порядков оплаты до 50-100 тысяч рублей.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях подготовила Федеральная антимонопольная служба совместно с министерством обороны, Минпромторгом, «Росатомом» и «Роскосмосом». Авторы закона отметили, что деньги, которые перечисляют государственные заказчики гособоронзаказа исполнителям, поступают с нарушением сроков.

По их словам, это негативно сказывается на исполнении государственного оборонного заказа, чтобы предотвратить подобные ситуации ввели ответственность для должностных лиц предприятия-головных исполнителей за нарушение сроков, порядка оплаты товаров, работ и услуг.