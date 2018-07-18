Для развития городов нужно привлекать лучших специалистов — Путин

России необходимо использовать лучший российский и зарубежный опыт и привлекать лучших в своих отраслях специалистов для развития городов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.

«Следует использовать лучший опыт, как российский, так и зарубежный для решения стоящих перед нами проблем. Привлекать специалистов в сфере экономики, экологии, урбанистики, архитектуры, транспорта, IT-технологий», — сказал президент.

Российский лидер также подчеркнул, что к созданию городов нужно обязательно привлекать молодое поколение, — всех, кто «не боится дерзать, предлагать оригинальные, нестандартные решения».