Защита экологии должна стать обязательным условием развития городов, заявил Путин
Внедрение технологий защиты окружающей среды должно стать обязательным условием планирования развития городов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Об этом глава государства сказал в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме.
По словам Путина, современный город является в первую очередь городом экологического благополучия. Что означает город без свалок, с чистым воздухом, подчеркнул политик. Потому обязательным условием развития городской инфраструктуры должно стать внедрение технологии защиты окружающей среды, переработки и правильной утилизации мусора, модернизации промышленности и ЖКХ.