Тренер Хорватии — политикам: Держитесь подальше от сборной

Тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил недовольство тем, что достижения его команды на чемпионате мира по футболу используются в политических целях. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В посте Далич рассказал о плачевной ситуаций на родине, к которой привели недобросовестные действия чиновников. По его словам, в Хорватии проблемы с пенсионной системой, молодежь не имеет возможности получить достойное образование, большие проблемы со здравоохранением, а судебная система коррумпирована. Тренер сборной призвал хорватских политиков держаться подальше от футбольной команды, не носить майки сборной и не пользоваться успехами национальной команды ради улучшения собственного имиджа.

«Именно вы превратили Хорватию в одну из беднейших стран Европы», — заявил Далич.

Сборная Хорватии дошла до финала чемпионата мира-2018, уступив французам со счетом 2:4.