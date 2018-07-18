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 Технологию Fan ID могут распространить на все спортивные мероприятия

Технологию Fan ID могут распространить на все спортивные мероприятия
Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

 Эксперт сравнил происходящее в украинских тюрьмах с действиями гитлеровцев

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14:44   18 Июля 2018
Россия

Государство поддержит проекты молодых специалистов, сообщил Путин

Государство поддержит проекты молодых специалистов, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме сообщил, что от участников мероприятия, от молодых профессионалов ждут конкретных проектов и идей.

Российский глава также отметил, что со своей стороны государство готово их инициативы поддержать.

«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» — такова тема форума. Два дня деловой программы мероприятия планируют посвятить обсуждению результатов большой трансформации, через которую прошли крупные города во всем мире в последние 10–15 лет, а также новым приоритетным направлениям и вызовам развития мегаполисов.

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Автор: Петр Александров
#россия #путин #политика #молодые специалисты
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