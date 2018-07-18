Государство поддержит проекты молодых специалистов, сообщил Путин

Президент России Владимир Путин на Московском урбанистическом форуме сообщил, что от участников мероприятия, от молодых профессионалов ждут конкретных проектов и идей.

Российский глава также отметил, что со своей стороны государство готово их инициативы поддержать.

«Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни» — такова тема форума. Два дня деловой программы мероприятия планируют посвятить обсуждению результатов большой трансформации, через которую прошли крупные города во всем мире в последние 10–15 лет, а также новым приоритетным направлениям и вызовам развития мегаполисов.