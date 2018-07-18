Путин: Население малых и средних городов должно иметь доступ ко всем современным услугам

Такое мнение глава государства выразил на заседании Московского урбанистического форума.

Владимир Путин отметил развитие дорожной, транспортной и цифровой инфраструктур. Вместе с ними улучшаются и средние, малые и «исторические» города. Жители этих населенных пунктов должны получить доступ ко всем актуальным услугам, уверен президент.

Сейчас в России более 900 город с населением меньше 100 тысяч человек. Большая часть из этих городов насчитывает от пяти до 10 тысяч жителей. Такие места формируют уникальный образ России, считает Путин. Нужно помочь этим городам раскрыть потенциал, сделать их центрами науки, искусства или туризма. Качество жизни так же должно отвечать запросам людей.

«Это вызов для экономистов и урбанистов. Настоящий творческий вызов», — подчеркнул российский лидер.

Путин предложил простимулировать конкуренцию среди муниципальной и региональной администрации при преобразовании городской среды. Нужно создать комфортную обстановку, подчеркнул политик, но не только в крупных центрах, а по всей России.