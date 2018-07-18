Госдума: Движимое имущество юрлиц исключается из-под налогообложения

Cогласно закону движимое имущество, принадлежащее юрлицам, исключается из списка объектов налогообложения по налогу на имущество компаний. Автором законопроекта выступил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Документ также продлевает мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков и присоединение новых участников к уже существующим. Закон, в том числе, ограничивает использование пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль компаний, который зачисляется в бюджеты субъектов страны (12,5 процента вместо 13,5 процента). Такие ставки могут применяться до 2022 года, однако правительство может их повысить на налоговые периоды 2019-2021 годов.

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, нормы будут работать за исключением случаев инвестиционного вычета, а также за исключением особых экономических зон и территорий опережающего развития.