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15:00   18 Июля 2018
Политика

Госдума: Движимое имущество юрлиц исключается из-под налогообложения

Госдума: Движимое имущество юрлиц исключается из-под налогообложения

Cогласно закону движимое имущество, принадлежащее юрлицам, исключается из списка объектов налогообложения по налогу на имущество компаний. Автором законопроекта выступил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. 

Документ также продлевает мораторий на создание новых консолидированных групп налогоплательщиков и присоединение новых участников к уже существующим. Закон, в том числе, ограничивает использование пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль компаний, который зачисляется в бюджеты субъектов страны (12,5 процента вместо 13,5 процента). Такие ставки могут применяться до 2022 года, однако правительство может их повысить на налоговые периоды 2019-2021 годов.

По словам замглавы Минфина Ильи Трунина, нормы будут работать за исключением случаев инвестиционного вычета, а также за исключением особых экономических зон и территорий опережающего развития.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #госдума #экономика #налоги #общество
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