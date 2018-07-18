Путину понравился план Собянина по развитию Москвы

Российский лидер Владимир Путин надеется, что «грандиозный план» развития столицы реализуют на благо москвичей.

Президент РФ в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме сообщил, что Сергей Собянин рассказал план развития столицы. По словам Путина, у Москвы есть очень хороший опыт реализации проектов, поэтому его нужно обязательно использовать.

«Это грандиозный план», — подчеркнул Владимир Владимирович.

Путин отметил, что каждый субъект федерации должен создать площадки для специалистов, где они смогут общаться, обмениваться знаниями и предлагать современные проекты.