Путину понравился план Собянина по развитию Москвы
Российский лидер Владимир Путин надеется, что «грандиозный план» развития столицы реализуют на благо москвичей.
Президент РФ в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме сообщил, что Сергей Собянин рассказал план развития столицы. По словам Путина, у Москвы есть очень хороший опыт реализации проектов, поэтому его нужно обязательно использовать.
«Это грандиозный план», — подчеркнул Владимир Владимирович.
Путин отметил, что каждый субъект федерации должен создать площадки для специалистов, где они смогут общаться, обмениваться знаниями и предлагать современные проекты.
«Городские власти часто критикуют за ремонт на улицах, мы к этому прислушиваемся, но любые изменения - это всегда некомфортно»: Путин приехал на Московский урбанистический форум pic.twitter.com/B16ZXqVhdM— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 июля 2018 г.