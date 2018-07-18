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14:47   18 Июля 2018
Россия

Путину понравился план Собянина по развитию Москвы

Путину понравился план Собянина по развитию Москвы

Российский лидер Владимир Путин надеется, что «грандиозный план» развития столицы реализуют на благо москвичей.

Президент РФ в ходе выступления на Московском урбанистическом форуме сообщил, что Сергей Собянин рассказал план развития столицы. По словам Путина, у Москвы есть очень хороший опыт реализации проектов, поэтому его нужно обязательно использовать.

«Это грандиозный план», — подчеркнул Владимир Владимирович.  

Путин отметил, что каждый субъект федерации должен создать площадки для специалистов, где они смогут общаться, обмениваться знаниями и предлагать современные проекты. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#москва #россия #путин #собянин
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