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14:27   18 Июля 2018
Весь мир

Спасенные из пещеры в Таиланде дети дадут пресс-конференцию в прямом эфире

Спасенные из пещеры в Таиланде дети дадут пресс-конференцию в прямом эфире

Спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда двенадцать подростков и их тренер, проходившие медицинский карантин в больнице Прачанукро в городе Чианграй, выписаны. Об этом сообщает телеканал TNN 24.

Отмечается, что молодые футболисты чувствуют себя достаточно хорошо для того, чтобы к 18:00 их доставили в зал, где они выступят на пресс-конференции. Событие будет освещаться в прямом эфире правительственного телевизионного пула.

Двенадцать подростков из юниорской футбольной команды Wild Boars («Лесные вепри») и их тренер 23 июня оправились на экскурсию по пещерам на севере Тайланда. Когда они находились в семикилометровой пещере Тхам Луанг, произошло наводнение, вызванное сильным дождем. Команду искали в течении 10 дней. Затем около трех суток проводилась спасательная операция, в ходе которой погиб один спасатель-аквалангист.

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Автор: Вячеслав Каширин
#чп #тайланд #весь мир #лесные вепри
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