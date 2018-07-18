Демократы США: Переводчик Трампа должен раскрыть подробности встречи с Путиным

Члены Демократической партии США заявили, что переводчик, присутствовавший на переговорах лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, обязан раскрыть детали беседы двух лидеров, дав показания в Конгрессе США

Сенатор-демократ от штата Нью-Гэмпшир Джин Шахин в Twitter призвала провести слушания с участием американского переводчика, присутствовавшего на встрече президента Трампа с Путиным. Переводчик должен установить, что именно Трамп пообещал Путину от имени американцев. Агентство Bloomberg сообщает, что с подобным предложением выступил член Палаты представителей США Билл Паскрелл.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер раскритиковал лидера страны за недостаточно жесткую, по его мнению, позицию в отношении РФ на саммите в Хельсинки. Шумер заявил, что участвовавшие в саммите сотрудники администрации Трампа по вопросам нацбезопасности, должны дать показания в Конгрессе.

В столице в Финляндии в понедельник,16 июля, прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Главы государств до этого встречались дважды на важных международных мероприятиях — в июле и ноябре прошлого года.