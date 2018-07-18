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14:17   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

«Хорошие новости» от Порошенко: ЕС вводит санкции против строителей Крымского моста

«Хорошие новости» от Порошенко: ЕС вводит санкции против строителей Крымского моста

Президент Украины Петр Порошенко поделился «хорошими новостями». В своем микроблоге в Twitter он сообщил, что на саммите Украина-ЕС было принято решение о введении санкций против шестерых человек, причастных к строительству Крымского моста.

В твите он назвал мост «керченским»:

«Хорошие новости из Брюсселя! В развитие наших договоренностей на саммите Украина-ЕС послы государств-членов ЕС приняли решение ввести индивидуальные санкции против шести человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста».

 

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Автор: Вячеслав Каширин
#ес #порошенко #санкции #политика #ближнее зарубежье #крымский мост
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