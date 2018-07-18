Путин: Собянин готов слушать предложения москвичей по улучшению города

Такое мнение глава России выразил, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Также Владимир Путин уверен, что власти столицы должны слушать критику жителей Москвы при реконструкции объектов. Любые ремонтные работы несколько хлопотны для москвичей, а иногда «выводят их из зоны привычного комфорта».

Президент считает, что слушать нужно как негативную критику, так и позитивные отзывы. Что касается столичного мэра Сергея Собянина, то он уже показал готовность взять ответственность, работать и вести прямой диалог на благо города, подчеркнул Путин.