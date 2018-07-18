Эксперт сравнил происходящее в украинских тюрьмах с действиями гитлеровцев

Люди, проживающие на подконтрольной Киеву территории в Луганской области, обратились в Европейский суд по правам человека. Они выступают против бойцов СБУ, которые применяют пытки к заключенным.

Общественный и политический деятель, писатель, публицист Николай Стариков считает перспективы обращения жителей Донбасса в ЕСПЧ весьма туманными по причине политизированности данной инстанции. Его слова приводит в среду издание «Nation News».

По словам Старикова, данная структура давно стала политически ангажированной, потому не стоит рассчитывать на беспристрастное расследование тех преступлений, которые совершены людьми, захватившими на Украине власть в результате госпереворота 2014 года и затеявшими гражданскую войну. При этом, эксперт отметил, что в сложившейся в регионе ситуации все же необходимо стучаться во «все международные двери».

Как отмечает эксперт, те, кто остался в живых после украинских тюрем, рассказывают о жутких пытках, которые схожи с теми, что применялись во время Великой Отечественной войны.