Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР
Разведка республики зафиксировала, что ВСУ оборудуют новые позиции для минометов у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По его словам, украинские силовики из 93 отдельной механизированной бригады устанавливают минометы в районе Новотроицкого. Поселок контролирует Киев. Безсонов не исключил, что ВСУ обстреляют республику со стороны Новотроицкого.
«Зафиксировано проведение работ по оборудованию новых позиций для минометных расчетов», — уточнил представитель ДНР.
Безсонов обратился к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить ввоза запрещенных минскими соглашениями минометов в поселок. Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР уточнил, что в украинские города Курахово и Марьинки приехали представители фонда «Право на защиту».
«Возможны провокации со стороны украинских силовиков в этих районах», — заключил Безсонов.