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14:21   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Украинские силовики устанавливают минометы в Донбассе — ДНР

Разведка республики зафиксировала, что ВСУ оборудуют новые позиции для минометов у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинские силовики из 93 отдельной механизированной бригады устанавливают минометы в районе Новотроицкого. Поселок контролирует Киев. Безсонов не исключил, что ВСУ обстреляют республику со стороны Новотроицкого.

«Зафиксировано проведение работ по оборудованию новых позиций для минометных расчетов», — уточнил представитель ДНР.

Безсонов обратился к специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с просьбой проконтролировать ситуацию и не допустить ввоза запрещенных минскими соглашениями минометов в поселок. Начальник пресс-службы оперативного командования ДНР уточнил, что в украинские города Курахово и Марьинки приехали представители фонда «Право на защиту».

«Возможны провокации со стороны украинских силовиков в этих районах», — заключил Безсонов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #всу #днр #общество
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