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Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

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14:01   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

В результате обстрелов украинских силовиков один человек погиб и один получил ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщи начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее на встрече в Минске контактная группа по Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Так в понедельник ВСУ открыли огонь по Докучаевску из крупнокалиберного оружия. В результате получили повреждения два домостроения.

«За минувшие сутки зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня на территории ДНР, — заявил Безсонов. — В результате один защитник республики погиб, один получил ранение».

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Автор: Вячеслав Каширин
#всу #днр #ближнее зарубежье #новороссия
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