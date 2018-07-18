Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

В результате обстрелов украинских силовиков один человек погиб и один получил ранение на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки. Об этом сообщи начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее на встрече в Минске контактная группа по Украине согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Однако обстрелы со стороны ВСУ продолжаются. Так в понедельник ВСУ открыли огонь по Докучаевску из крупнокалиберного оружия. В результате получили повреждения два домостроения.