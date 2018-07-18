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14:21   18 Июля 2018
Весь мир

Посол РФ: Провести денуклеаризацию КНДР можно за год

Посол РФ: Провести денуклеаризацию КНДР можно за год

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора считает, что вполне реально провести денуклеаризацию Северной Кореи за год, если Ким Чен Ын этого захочет. Однако это потребует больших затрат.

Он напомнил, что в КНДР практически сразу же ликвидировали ядерный полигон. Поэтому нет ничего невозможного, хотя американские специалисты и говорят о 2,5 годах.

Посол РФ: Провести денуклеаризацию КНДР можно за год

Что касается финансовых затрат, посол рассказал, что уничтожение охлаждающей башни на Йонбенском реакторе стоило 2,5 миллиона долларов. В данном же случае речь идет, скорее, о десятках и даже сотнях объектов:  от урановых рудников до цехов по производству ядерных боеголовок. Ликвидация всего этого может стоить очень дорого.

Также посол подчеркнул, что все это должно быть безопасным как для самой Кореи, так и для соседних стран.

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Автор: Виктория Разумовская
#кндр #политика #весь мир #денуклеаризация
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