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Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ
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Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

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СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

 Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ
13:40   18 Июля 2018
Весь мир

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

В оценках перспектив выполнения договоренностей, достигнутых при встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, нужно быть предельно осторожными. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Дипломат подчеркнул:

«Еще раз говорю это слово — предельно. Потому что Трампу будет сложно выполнять те договоренности, которые наметились по результатам саммита с российским лидером, по причине сильного сопротивления политического истеблишмента и СМИ».

По словам Антонова, после хельсинского саммита может возникнуть впечатление, что некоторые американские политики и журналисты «будто бы не слушали, о чем говорил их президент и как он отстаивал интересы США». Посол признался, что, даже просто говоря с журналистами, опасается произносить что-либо позитивное в отношении американского лидера.

«Потому что, когда американские политики и журналисты увидят мое интервью, скажут, что Россия снова вмешивается в их внутренние дела и помогает Трампу. Вот, мол, все и подтвердилось, — отметил российский посол. — Сегодня необходимо найти хотя бы небольшие совместные проекты, которые дадут возможность сдвинуть эту громадную глыбу противоречий с мертвой точки».

Напомним, встреча российского и американского лидеров прошла в Хельсинки 16 июля. Многие высказывания Трампа на пресс-конференции по итогам переговоров вызвали шквал критики в США, вплоть до обвинений в «государственной измене».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #сша #путин #трамп #общество #весь мир #антонов
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