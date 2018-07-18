СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

Глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно намерен приехать в Москву 31 июля. В этот же день пройдет встреча в формате «2+2» между главами МИД и МО России и Японии. Об этом пишет агентство Kyodo.

Кроме того, у Коно запланирована отдельная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

После визита в Москву Коно отправится в Сингапур. Там состоится региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что на мероприятие приедут представители Северной Кореи, поэтому Токио рассчитывает обсудить с северокорейской стороной проблему похищенных японцев. Также стороны смогут обсудить возможность саммита между премьером Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Формат встреч «2+2» заморозили после конфликта на Украине и присоединения Токио к антироссийским санкциям.