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Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

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Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

 Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ
13:46   18 Июля 2018
Весь мир

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

Глава японского внешнеполитического ведомства Таро Коно намерен приехать в Москву 31 июля. В этот же день пройдет встреча в формате «2+2» между главами МИД и МО России и Японии. Об этом пишет агентство Kyodo. 

Кроме того, у Коно запланирована отдельная встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым. 

После визита в Москву Коно отправится в Сингапур. Там состоится региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ожидается, что на мероприятие приедут представители Северной Кореи, поэтому Токио рассчитывает обсудить с северокорейской стороной проблему похищенных японцев. Также стороны смогут обсудить возможность саммита между премьером Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Формат встреч «2+2» заморозили после конфликта на Украине и присоединения Токио к антироссийским санкциям. 

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Автор: Виктория Разумовская
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