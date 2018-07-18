Новак: Объем поставок российского газа в Европу увеличится в ближайшие 10 лет

Поставки российского газа в Европу увеличатся на 10-15% спустя десять лет. Об этом рассказал министр энергетики РФ Александр Новак по итогам переговоров с представителями Еврокомиссии и Украины в Берлине.

Глава ведомства сообщил, что по итогам 2017 года и прошедшего периода текущего года, использование газа в Евросоюзе возросло на 6%.Также выросли объемы поставок и транзита газа из России, включая украинскую территорию. Новак отметил, что в ближайшие пять-десять лет объемы поставок европейским потребителям будут еще больше, чем в 2017-2018 годах.

По словам министра, дополнительные объемы обсуждались как возможный способ обеспечить прокачку и загрузку украинской газотранспортной системы. Новак не озвучил конкретные цифры, поскольку это требует дополнительного экспертного обсуждения. В качестве предварительных цифр, глава минэнерго озвучил дополнительные 17-25 миллиардов кубометров топлива. Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович призвал к активной работе по вопросу транзита газа из России в ЕС через Украину после 2019 года.

Накануне пресс-конференции в Берлине, он заявил, что рад началу трехстороннего процесса. Конец 2019 года — время завершения транзитного контракта между РФ и Украиной, совсем близко. Шефович считает, что необходимо начать активную работу, для поиска ответов на главный вопрос – будет ли с 1 января 2020 года соглашение о долгосрочном транзите российского газа в ЕС через Украину.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik. Он отметил, что причина роста поставок российского газа в Европу прежде всего в том, что в Северо-Западной Европе падает собственная добыча. Каждый год с 2016 года Россия ставит новые исторические рекорды, планируя выйти в этом году на 200 миллиардов кубометров. Если такая тенденция продолжится, то в экспорте будет прибавка. Также предполагается, что если РФ построит «Северный поток-2» и «Турецкий поток», то на украинский транзит пойдет около 3 миллиардов кубов при условии поставки в объеме прошлого года. Вся прибавка сверху также пойдет через Украину. Таким образом наша страна сможет обеспечить планируемый транзит и американцам, и немцам. 10-15 миллиардов кубов через Украину смогут обеспечить за счет того, что европейцы станут потреблять больше нашего газа, и в остальные трубы он просто «не влезет», – добавил Игорь Юшков.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 16 июля, в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что РФ готова сохранить транспортировку газа через Украину, а также продлить контракт, истекающий в 2019 году. Условием для этого послужило урегулирование спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.