Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Как сообщает пресс-служба Московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), одна из свалок находилась под эстакадой Боровского шоссе на пересечении с МКАД.

Местные жители, чтобы попасть в супермаркет, пробирались через мусорные завалы. Совместные рейды организации и местной администрации позволили выяснить, что земля не стоит на кадастровом учете, а также не регулируется земельно-правовыми нормами. Логично, что уборкой территорий никто не занимается.

Московское отделение ОНФ обратилось в межрайонную природоохранную прокуратуру, административно-техническую инспекцию, префектуры Троицкого и Новомосковского округов. Департамент Москвы по охране природы взял анализ почвы. Далее профильная прокуратура вынесла представления виновникам захламления. Летом 2018 года свалку разобрали, а территорию облагородили: посадили траву, деревья и кустарники.

Аналогичная ситуация сложилась на границе особо охраняемой природной территории «Тропаревский лес». Штаб ОНФ также писал в межрайонную прокуратуру. Мусор убрали только в этом году, но сама территория бывшей свалки расчищена не до конца. Рядом строится жилой дом и рабочие складируют отходы на место бывшей свалки. В Народном фронте считают, что межрайонная прокуратура должна серьезней отнестись к заявлениями организации.

Третий пример — незаконная свалка грунта и строительных отходов между улицей Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. Территория принадлежит природному заказнику «Долина реки Сетуни». В Мосприроде учли нарушения, которые выявил ОНФ и готовится возбуждение дела об административном нарушении. По оценкам экспертов, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет более 1,7 миллионов рублей.

По итогам недавнего рейда известно, что основные завалы мусора убраны. Рядом появилась другая свалка отходов и следы пикника. Чтобы избежать подобного в будущем, волонтеры проведут разъяснительные работы с населением. В ОНФ надеются, что мониторинг свалок будет проходить в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина, благодаря чему сократиться количество свалок в Москве.