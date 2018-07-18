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Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

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Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
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Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

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13:44   18 Июля 2018
Россия

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Как сообщает пресс-служба Московского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), одна из свалок находилась под эстакадой Боровского шоссе на пересечении с МКАД.

Местные жители, чтобы попасть в супермаркет, пробирались через мусорные завалы. Совместные рейды организации и местной администрации позволили выяснить, что земля не стоит на кадастровом учете, а также не регулируется земельно-правовыми нормами. Логично, что уборкой территорий никто не занимается.

Московское отделение ОНФ обратилось в межрайонную природоохранную прокуратуру, административно-техническую инспекцию, префектуры Троицкого и Новомосковского округов. Департамент Москвы по охране природы взял анализ почвы. Далее профильная прокуратура вынесла представления виновникам захламления. Летом 2018 года свалку разобрали, а территорию облагородили: посадили траву, деревья и кустарники.

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Аналогичная ситуация сложилась на границе особо охраняемой природной территории «Тропаревский лес». Штаб ОНФ также писал в межрайонную прокуратуру. Мусор убрали только в этом году, но сама территория бывшей свалки расчищена не до конца. Рядом строится жилой дом и рабочие складируют отходы на место бывшей свалки. В Народном фронте считают, что межрайонная прокуратура должна серьезней отнестись к заявлениями организации.

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Третий пример — незаконная свалка грунта и строительных отходов между улицей Генерала Дорохова и Очаковским шоссе. Территория принадлежит природному заказнику «Долина реки Сетуни». В Мосприроде учли нарушения, которые выявил ОНФ и готовится возбуждение дела об административном нарушении. По оценкам экспертов, ущерб, нанесенный окружающей среде, составляет более 1,7 миллионов рублей.

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

По итогам недавнего рейда известно, что основные завалы мусора убраны. Рядом появилась другая свалка отходов и следы пикника. Чтобы избежать подобного в будущем, волонтеры проведут разъяснительные работы с населением. В ОНФ надеются, что мониторинг свалок будет проходить в соответствии с майскими указами президента РФ Владимира Путина, благодаря чему сократиться количество свалок в Москве.

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Автор: Павел Никифоров
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