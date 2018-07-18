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Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

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13:27   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Кабинет министров Украины принял соответствующее решение на заседании правительства в среду, 18 июля.

Наблюдательный совет государственной компании «Нафтогаз» решил премировать сотрудников на 46 миллионов долларов ( более 28 миллиардов рублей) за итоги судебного спора с «Газпромом». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил пересмотреть размер премий в «Нафтогазе». Украинцев возмутила новость и миллионных премиях в госкомпании.

«Что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу», — заключил украинский премьер.

Правительство единогласно поддержало предложение Гройсмана запретить выплачивать бонусы в госкомпаниях. Премьер-министр Украины поручил министерству экономического развития и торговли подготовить проект решения и подать документ на подпись.

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #нафтогаз #общество #госкомпания #кабинет министров #бонус
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