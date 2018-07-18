Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Кабинет министров Украины принял соответствующее решение на заседании правительства в среду, 18 июля.

Наблюдательный совет государственной компании «Нафтогаз» решил премировать сотрудников на 46 миллионов долларов ( более 28 миллиардов рублей) за итоги судебного спора с «Газпромом». Премьер-министр Украины Владимир Гройсман попросил пересмотреть размер премий в «Нафтогазе». Украинцев возмутила новость и миллионных премиях в госкомпании.

«Что касается жадности и чрезмерности, фантастических каких-то цифр, которые планируется или предлагается выплачивать, я такого поддержать не могу», — заключил украинский премьер.

Правительство единогласно поддержало предложение Гройсмана запретить выплачивать бонусы в госкомпаниях. Премьер-министр Украины поручил министерству экономического развития и торговли подготовить проект решения и подать документ на подпись.