Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

ФСБ РФ сообщает об экстрадиции из Словакии члена бандгруппы Шамиля Басаева, объявленного в международный розыск Аслана Яндиева.

Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. Отмечается, что в Россию разыскиваемый был отправлен 17 июля авиарейсом «Братислава-Москва».

По информации спецслужбы, Яндиев причастен к организации и совершению в 2006 году серии крупных террористических атак с помощью самодельных взрывных устройств высокой мощности на парке и развлекательном центре во Владикавказе.