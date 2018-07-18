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 Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

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13:31   18 Июля 2018
Россия

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

ФСБ РФ сообщает об экстрадиции из Словакии члена бандгруппы Шамиля Басаева, объявленного в международный розыск Аслана Яндиева.

Об этом сообщает в среду «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ. Отмечается, что в Россию разыскиваемый был отправлен 17 июля авиарейсом «Братислава-Москва».

По информации спецслужбы, Яндиев причастен к организации и совершению в 2006 году серии крупных террористических атак с помощью самодельных взрывных устройств высокой мощности на парке и развлекательном центре во Владикавказе.

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Автор: Алла Ларионова
#россия #общество #экстрадиция #банда басаева
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