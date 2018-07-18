Антонов: Спецслужбы США охотятся за россиянами везде

Ранее правоохранительные органы США задержали Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американские спецслужбы таким образом показывают привычное поведение, охотясь на россиян не только в Соединенных Штататх, но и за рубежом. В деле Бутиной дипломат не видит «ничего нового».

Расширило обвинения против гражданки РФ Министерство юстиции США. Кроме шпионажа, ее обвиняют в незарегистрированной деятельности агентом российского правительства. Слушание дела начнется 18 июля, среда. При вынесении обвинительного приговора, Бутину посадят на срок до пяти лет.