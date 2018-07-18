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Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

 Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

 Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ
13:10   18 Июля 2018
Россия

Антонов: Спецслужбы США охотятся за россиянами везде

Антонов: Спецслужбы США охотятся за россиянами везде

Ранее правоохранительные органы США задержали Марию Бутину по подозрению в шпионаже.

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что американские спецслужбы таким образом показывают привычное поведение, охотясь на россиян не только в Соединенных Штататх, но и за рубежом. В деле Бутиной дипломат не видит «ничего нового».

Расширило обвинения против гражданки РФ Министерство юстиции США. Кроме шпионажа, ее обвиняют в незарегистрированной деятельности агентом российского правительства. Слушание дела начнется 18 июля, среда. При вынесении обвинительного приговора, Бутину посадят на срок до пяти лет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #политика #весь мир #антонов #мария бутина
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