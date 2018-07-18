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Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
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13:29   18 Июля 2018
Россия

Участницу женской террористической ячейки осудили в Петербурге

Участницу женской террористической ячейки осудили в Петербурге

Алле Беспаловой, которую в Петербурге обвинили в террористической деятельности, Ленинградский окружной военный суд вынес приговор - пять лет колонии общего режима. 

Суд признал, что женщина была участницей запрещенной террористической ячейки. Она полностью признала свою вину.

Беспалову сотрудники ФСБ задержали еще в ноябре 2017 года. Сначала сотрудники спецслужбы посчитали, что женщина является организатором местной женской ячейки «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (террористическая группировка, запрещена в России), однако потом выяснилось, что она просто участница.

На съемной квартире, где Беспалову арестовали, она проводила собрания ячейки, вербовала новых последователей, а также распространяла информацию по соцсетям.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#суд #терроризм #фсб #петербург #общество
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