Участницу женской террористической ячейки осудили в Петербурге

Алле Беспаловой, которую в Петербурге обвинили в террористической деятельности, Ленинградский окружной военный суд вынес приговор - пять лет колонии общего режима.

Суд признал, что женщина была участницей запрещенной террористической ячейки. Она полностью признала свою вину.

Беспалову сотрудники ФСБ задержали еще в ноябре 2017 года. Сначала сотрудники спецслужбы посчитали, что женщина является организатором местной женской ячейки «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» (террористическая группировка, запрещена в России), однако потом выяснилось, что она просто участница.

На съемной квартире, где Беспалову арестовали, она проводила собрания ячейки, вербовала новых последователей, а также распространяла информацию по соцсетям.