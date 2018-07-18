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Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

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13:05   18 Июля 2018
Россия

Россиянам дадут оплачиваемый выходной для диспансеризации

Россиянам дадут оплачиваемый выходной для диспансеризации

Депутаты Государственной думы рассматривают в первом чтении законопроект, предлагающий предоставить россиянам дополнительный выходной на проверку здоровья.

Проект закона о предоставлении оплачиваемого выходного для диспансеризации дополнят поправкой ко второму чтению, отметил депутат Николай Герасименко. По его словам, россиян, пожелавших проверить здоровье, освободят от работы с сохранением зарплаты на два дня.

«Я думаю, что мы введем не один день, а два для диспансеризации»,  — сказал Герасименко.

Депутат объяснил, что правительство ознакомилось с законопроектом и, по мнению кабмина, одного дня недостаточно для прохождения диспансеризации.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #выходные #диспансеризация
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