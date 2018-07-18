Путин обсудит с послами глобальную безопасность и антитеррор

В четверг глава государства Владимир Путин встретится с послами РФ в иностранных государствах. Они обсудят глобальную безопасность, а также борьбу с терроризмом.

В Кремле рассказали, что президент намерен уделить пристальное внимание проблеме стабильности на международной арене, урегулированию региональных конфликтов и кризисов. Кроме того, Путин поднимет тему эффективности евразийских интеграционных процессов.

Президент собирается обозначить ключевые цели и задачи, которые стоят перед российскими дипломатами. Речь идет об укреплении роли России на международной арене, о защите национальных интересов, о создании необходимых условий для развития экономики страны.

Подобные встречи с послами проводятся раз в два года. Нынешние переговоры — уже девятые по счету. Помимо послов на мероприятии будут присутствовать руководители правительства, палат парламента, министерств и ведомств, которые задействованы в международной деятельности.