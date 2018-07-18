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Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

 Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ

Посол РФ с США: Трампу будет крайне сложно выполнять договоренности с РФ
12:58   18 Июля 2018
Россия

Путин обсудит с послами глобальную безопасность и антитеррор

Путин обсудит с послами глобальную безопасность и антитеррор

В четверг глава государства Владимир Путин встретится с послами РФ в иностранных государствах. Они обсудят глобальную безопасность, а также борьбу с терроризмом. 

В Кремле рассказали, что президент намерен уделить пристальное внимание проблеме стабильности на международной арене, урегулированию региональных конфликтов и кризисов. Кроме того, Путин поднимет тему эффективности евразийских интеграционных процессов.

Путин обсудит с послами глобальную безопасность и антитеррор

Президент собирается обозначить ключевые цели и задачи, которые стоят перед российскими дипломатами. Речь идет об укреплении роли России на международной арене, о защите национальных интересов, о создании необходимых условий для развития экономики страны.

Подобные встречи с послами проводятся раз в два года. Нынешние переговоры — уже девятые по счету. Помимо послов на мероприятии будут присутствовать руководители правительства, палат парламента, министерств и ведомств, которые задействованы в международной деятельности.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #политика #послы
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