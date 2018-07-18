МО поблагодарило итальянского мэра за памятник российскому офицеру, погибшему в САР

Речь о памятнике российскому офицеру Александру Прохоренко, погибшему весной 2016 года при выполнении боевого задания в Сирии, который открыли в итальянском городе Вальи-Сотто.

Скульптор изобразил Прохоренко в полной боевой экипировке, опершимся на каменную глыбу. Представляется, что так выглядел российский офицер за несколько мгновений до того, как направить на себя удар российских ВКС, чтобы окружившие его террористы не смогли до него добраться.

Мэр Вальи-Сотто Марио Пулье и председатель римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии Адриан Токки приехали в Москву на финал всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Они передали «Юнармии» уменьшенную копию памятника российскому военному, заявив, что такие подвиги совершаются не каждый день. Токки добавил, что Ассоциация решила назвать в честь офицера один из своих парашютов.

Статс-секретарь - заместитель министра обороны РФ Николай Панков поблагодарил итальянского мэра и главу римского отделения Национальной ассоциации парашютистов Италии за увековечивания памяти российского офицера, боровшегося против международного терроризма.