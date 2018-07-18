Редактор «Время покажет» уволился после шутки про расстрел царской семьи

Редактор общественно-политического шоу «Время покажет» Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ермаков прокомментировал публикацию польского журналиста о расстреле царской семьи. Бывший редактор программы «Время покажет» написал: «Слава Петру Войкову!» (большевику и одному из инициаторов казни российского императора Николая II и членов семьи) и прикрепил карикатуру.

Ермаков считает, что руководство Первого канала «поддалось» на провокацию польского журналиста. По его словам, журналист прочитал комментарии и призвал уволить редактора «Время покажет».