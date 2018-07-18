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Активисты ОНФ добились ликвидации трех многолетних свалок в Москве

 Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

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12:48   18 Июля 2018
Россия

Редактор «Время покажет» уволился после шутки про расстрел царской семьи

Редактор «Время покажет» уволился после шутки про расстрел царской семьи

Редактор общественно-политического шоу «Время покажет» Тимофей Ермаков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Ермаков прокомментировал публикацию польского журналиста о расстреле царской семьи. Бывший редактор программы «Время покажет» написал: «Слава Петру Войкову!» (большевику и одному из инициаторов казни российского императора Николая II и членов семьи) и прикрепил карикатуру. 

Ермаков считает, что руководство Первого канала «поддалось» на провокацию польского журналиста. По его словам, журналист прочитал комментарии и призвал уволить редактора «Время покажет».

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #время покажет #ермаков #царская семья
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