Американская журналистка Сильвия Фоти в журнале Salon поведала о том, что ее дед Йонас Норейка в действительности оказывал помощь нацистам, а также был причастен к убийствам евреев.

Ранее она считала своего родственника, которого чествуют в Литве, борцом за независимость в прибалтийской республике. Она также осудила властей Вильнюса за покрытие этих преступлений. По просьбе умирающей матери, Фоти планировала написать книгу о деде. Она знала Норейка как борца против советской власти, убитого в застенках МГБ. Родственники рассказывали о нем, как о лидере антикоммунистического восстания, который не только руководил уездом на северо-западе оккупированной немцами страны, но еще и успел повоевать с нацистами.

Фоти приехала в Литву в 2000 году. Она была крайне удивленна теми почестями, которые в стране ей оказали как родственнику Норейки. На родине он был известен под псевдонимом «генерал Ветра». Фоти и ее брат установили в честь деда памятную доску на фасаде Библиотеки Академии наук Литвы. Журналистка утверждает, что окружающие называли ее деда национальным героем и просили как можно быстрее написать книгу о нем. О причастности Норейки к убийству евреев американка впервые услышала от директора гимназии в Шауляе, которую решили переименовать в честь ее деда. Журналистка лично провела расследование. В ходе него Фоти узнала, что главой уезда Норейку назначили немецкие оккупанты. Вернувшись домой в Чикаго, она нашла антисемитскую брошюру под названием «Подними голову, литовец!», написанную ее дедом.

«Мои руки затряслись. Я не хотела иметь дедушку, который был автором этой брошюры», — признается Фоти.

Вернувшись в 2013 году в Литву, журналистка продолжила расследование. Благодаря сотрудничеству со специалистом по холокосту Симоном Довидавичусом, Фоти выяснила, что ее дед лично санкционировал убийства около десяти тысяч литовских евреев.

Для журналистки стало настоящим открытием, что власти современной Литвы занимаются укрывательством преступлений борцов за независимость республики, которые сотрудничали с нацистами. Фоти познакомилась с выходцем из Литвы Грантом Гочиным. Норейка лично участововал в убийстве его родственников. Журналистка отметила, что несмотря на все попытки Гочина разоблачить литовских коллаборационистов, он так и не смог добиться снятия памятной доски в честь Йонаса Норейки со стен Библиотеки Академии наук. Журналистка заключила, что убедить признать Литовское правительство роль страны в холокосте — непростая задача.

Норейка в августе 1941 года Норейка был назначен главой Шяуляйского уезда, он приказал поместить всех евреев в гетто, лишив их всего имущества. Фактически, это он издал приказ о создании гетто, в котором позже расстреляют тысячи евреев, включая женщин и детей. В 1945 году Норейка организовал «Национальный совет» Литвы. Целью совета стало восстановление независимой республики. В конце ноября 1946 его арестовали и приговорили к смертной казни. В феврале 1947 года его казнили в Вильнюсе, в здании МГБ.

За время войны пособники нацистов в Литве убили более 200 тысяч человек.