Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полковой комплект С-400 «Триумф» поступил в Минобороны. Вскоре он заступит на боевое дежурство.

Зенитную ракетную систему сконструировал концерн ВКО «Алмаз-Антей».

Передача комплекса прошла в торжественной обстановке на территории полигона Капустин Яр. Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков заявил, что все ситстемы уже испытали на полигоне. Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

С-400 способна уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Многие военные эксперты считают, что эта ЗРС играет ключевую роль в новой концепции ВС России.