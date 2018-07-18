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 Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева

Словакия выдала РФ члена банды Шамиля Басаева
Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

Один человек погиб из-за обстрелов ВСУ в ДНР

 Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях

Киев запретил выплачивать бонусы в украинских госкомпаниях
СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

СМИ: Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Японии пройдет 31 июля

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12:38   18 Июля 2018
Россия

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полковой комплект С-400 «Триумф» поступил в Минобороны. Вскоре он заступит на боевое дежурство. 

Зенитную ракетную систему сконструировал концерн ВКО «Алмаз-Антей». 

Передача комплекса прошла в торжественной обстановке на территории полигона Капустин Яр. Глава «Алмаз-Антея» Ян Новиков заявил, что все ситстемы уже испытали на полигоне. Все приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

С-400 способна уничтожить все современные и перспективные средства воздушно-космического нападения. Многие военные эксперты считают, что эта ЗРС играет ключевую роль в новой концепции ВС России.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #минобороны #с-400 #армия и опк
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