Мы в соц.сетях:
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
12:29   18 Июля 2018
Россия

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Каждый сотый житель Осетии вышел 16 июля на поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который не может говорить.

Шестилетний мальчик с расстройством аутистического спектра пропал в городе Алагире днем в понедельник. Сотрудники МЧС, Росгвардии, а также полицейские и волонтеры отправились искать ребенка. Однако операцию затрудняло то, что мальчик не может разговаривать. Тем не менее ранним утром 17 июля, через 14-15 часов после начала операции, волонтеры нашли пропавшего в лесу и отправили на обследование в больницу.

Волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» в Twitter порадовался, что в этот раз ребенка удалось найти так быстро, что некоторые добровольцы даже не успели доехать до города. Поиски сплотили местных жителей. Каждый сотый решил поучаствовать в операции.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #дети #поиск #общество #северная осетия
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...