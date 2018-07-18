Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Каждый сотый житель Осетии вышел 16 июля на поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который не может говорить.
Шестилетний мальчик с расстройством аутистического спектра пропал в городе Алагире днем в понедельник. Сотрудники МЧС, Росгвардии, а также полицейские и волонтеры отправились искать ребенка. Однако операцию затрудняло то, что мальчик не может разговаривать. Тем не менее ранним утром 17 июля, через 14-15 часов после начала операции, волонтеры нашли пропавшего в лесу и отправили на обследование в больницу.
Волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» в Twitter порадовался, что в этот раз ребенка удалось найти так быстро, что некоторые добровольцы даже не успели доехать до города. Поиски сплотили местных жителей. Каждый сотый решил поучаствовать в операции.
Вот вы говорите: «что я могу сделать один?». Позвонил мне только что @GrigoriySergeev и рассказал, что вчера где-то около Владикавказа потерялся ребёнок с аутизмом. ЛИЗА Алерт даже доехать туда не успели, потому, что каждый сотый житель города встал и пошёл на поиск. Нашли. Живой— Митя Алешковский (@aleshru) July 17, 2018