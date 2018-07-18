Антонов: Москва требует от Вашингтона фактов о якобы «вмешательстве» РФ в выборы
Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил на встрече с журналистами.
В пятницу, 13 июля, американские власти заочно обвинили 12 предполагаемых сотрудников военной разведки РФ в причастности к якобы «вмешательству» Москвы в президентские выборы в США. По словам первого замминистра юстиции Соединенных Штатов Рода Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками ГУ Генштаба ВС России.
Глава Белого дома Дональд Трамп и его советники уже не раз отвергали подозрения в каких-либо незаконных контактах с российской стороной во время избирательной кампании в 2016 году. Политик на минувшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что «не видит причин для вмешательства России в выборы».
«Факты на стол», — заявил Антонов, говоря об обвинениях в сторону Москвы о мнимом «вмешательстве».