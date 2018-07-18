Мы в соц.сетях:
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
12:22   18 Июля 2018
Россия

Антонов: Москва требует от Вашингтона фактов о якобы «вмешательстве» РФ в выборы

Антонов: Москва требует от Вашингтона фактов о якобы «вмешательстве» РФ в выборы

Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил на встрече с журналистами.

В пятницу, 13 июля, американские власти заочно обвинили 12 предполагаемых сотрудников военной разведки РФ в причастности к якобы «вмешательству» Москвы в президентские выборы в США. По словам первого замминистра юстиции Соединенных Штатов Рода Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками ГУ Генштаба ВС России.

Глава Белого дома Дональд Трамп и его советники уже не раз отвергали подозрения в каких-либо незаконных контактах с российской стороной во время избирательной кампании в 2016 году. Политик на минувшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что «не видит причин для вмешательства России в выборы».

«Факты на стол», — заявил Антонов, говоря об обвинениях в сторону Москвы о мнимом «вмешательстве».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #путин #политика #трамп #весь мир #антонов #вмешательство в выборы сша
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...