Антонов: Москва требует от Вашингтона фактов о якобы «вмешательстве» РФ в выборы

Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил на встрече с журналистами.

В пятницу, 13 июля, американские власти заочно обвинили 12 предполагаемых сотрудников военной разведки РФ в причастности к якобы «вмешательству» Москвы в президентские выборы в США. По словам первого замминистра юстиции Соединенных Штатов Рода Розенстайна, обвиняемые являются сотрудниками ГУ Генштаба ВС России.

Глава Белого дома Дональд Трамп и его советники уже не раз отвергали подозрения в каких-либо незаконных контактах с российской стороной во время избирательной кампании в 2016 году. Политик на минувшей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что «не видит причин для вмешательства России в выборы».