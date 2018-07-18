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Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

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Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

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12:21   18 Июля 2018
Весь мир

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, поучаствовавшего в спасении детей из затопленной тайской пещеры, которого назвал «педофилом».

По словам Маска, слова в адрес Унсуорта вылетели «в порыве злости», после того, как британский дайвер сделал «неправдивые замечания» и некорректно высказался о мини-субмарине, которую построили, чтобы спасти детей.

«Его действия, направленные против меня, не оправдывают моих действий по отношению к нему», — отметил Маск.

Мини-подлодку не использовали в спецоперации. Спасатели поблагодарили Маска за предоставленные технологические решения и присланных инженеров. Американский предприниматель лично прилетал в Таиланд и оставил подлодку на случай будущих спасательных операций.

 

Британский дайвер Унсуорт в интервью назвал разработанную для спасения детей мини-субмарину «PR-ходом». По его словам, у устройства не было шансов на успех. В ответ на критику устройства Маск назвал дайвера «педофилом», но позже извинился.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #общество #педофил #spacex #маск #дайвер #tesla
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