Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Унсуортом, поучаствовавшего в спасении детей из затопленной тайской пещеры, которого назвал «педофилом».

По словам Маска, слова в адрес Унсуорта вылетели «в порыве злости», после того, как британский дайвер сделал «неправдивые замечания» и некорректно высказался о мини-субмарине, которую построили, чтобы спасти детей.

Мини-подлодку не использовали в спецоперации. Спасатели поблагодарили Маска за предоставленные технологические решения и присланных инженеров. Американский предприниматель лично прилетал в Таиланд и оставил подлодку на случай будущих спасательных операций.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT