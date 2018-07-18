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12:13   18 Июля 2018
Россия

Депутаты ужесточили ответственность за незаконную организацию азартных игр

Депутаты ужесточили ответственность за незаконную организацию азартных игр

Закон предусматривает изменения УК РФ.

Теперь организация азартных игр вне специальной зоны, с помощью интернета, без наличия лицензии, а также предоставление помещений для нелегальных казино либо штрафуется в размере от 300 до 500 тысяч рублей, либо наказывается обязательными работами от 180 до 240 часов, либо лишением свободы до двух лет.

В том случае, если преступники действовали в сговоре, штрафы и тюремные сроки увеличиваются в два раза. 

Депутаты ужесточили ответственность за незаконную организацию азартных игр

Если преступление носит организованный характер, при этом используется помещение, а в результате организаторы получают  крупный доход, штраф увеличивается от одного миллиона до полутора миллиона рублей. Срок лишения свободы может составить шесть лет.

Когда незаконная деятельность по организации азартных игр не содержит состава уголовного преступления, наступает административная ответственность — для юрлиц штраф от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей и конфискация игрового оборудования.

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Автор: Виктория Разумовская
#штраф #общество #ук рф #казино #азартные игры
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