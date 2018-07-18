Экс-солист группы «Доктор Ватсон» умер в возрасте 59 лет

Заслуженный артист России, композитор Игорь Браславский в среду, 18 июля, скончался после продолжительной болезни.

Об этом в Facebook написал поэт-песенник Александр Шаганов.

Бывшему солисту группы «Доктор Ватсон» было 59 лет. Шаганов объяснил, что тот не смог побороть болезнь, которую помогал побороть другим. Музыкант вспоминает, что Браславский всегда опекал онкобольных детей.

В 1998 году Браславский написал гимн к Всемирным юношеским играм. А в 2007-м стал автором музыки к фильму «Святое дело».