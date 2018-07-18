Пермский экс-депутат шокирован сроком приговора за избиение DJ Smash

Приговор в виде двух лет колонии-поселения стал неожиданностью для экс-депутата 3аксобрания Пермского края. Такое наказание чиновник получил за избиение DJ Smash. Информацию передал РИА Новости адвокат обвиняемого Александр Чепкасов.

В среду, 18 июля, Ленинский районный суд Перми признал, что Александр Телепнев и его друг Сергей Ванкевич совершили преступление, предусмотренное статьей 112 части 2 пункта «г», «д» УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений»). Суд вынес в приговор в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Чепкасов сообщил агентству, что Телепнев сейчас находится в растерянности, поскольку такое наказание для него стало полной неожиданностью и шоком. Адвокат сообщил, что вместе с клиентом они, скорее всего, подадут апелляцию на вынесенное судом решение, однако сперва им необходимо проконсультироваться.

Следствие установило, что конфликт между потерпевшим и обвиняемыми случился в феврале в пермском ночном клубе «Дом Культуры». DJ Smash отказал чиновнику повторно сделать селфи. За это Ванкевич уронил на пол DJ Smash (Андрея Ширмана). К ним подоспел Телепнев, дважды ударивший музыканта. Затем нападавшего поддержал сам Ванкевич. Во время потасовки DJ Smash получил сотрясение мозга, черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти. Музыкант восстанавливался три недели.

Судебное разбирательство по делу началось 29 июня. В ходе прошедших заседаний о собственных версиях произошедшей драки сообщили сам потерпевший, свидетели и обвиняемые. Суд доказал вину подсудимых в полном объеме, поддержав позицию гособвинения. Он приговорил обвиняемых к реальному сроку, удовлетворив просьбу прокуратуры. Однако изначально заявленные три с половиной года были заменены двумя годами заключения под стражей для каждого.

Государственное обвинение, скорее всего, согласится с приговором, прокомментировала судебное решение старший помощник прокурора Перми Анастасия Мамошина. Она также добавила, что необходимость подачи апелляции поставят под вопрос после изучения приговора.