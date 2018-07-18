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11:56   18 Июля 2018
Россия

Более 50 процентов россиянок допускают отношения с иностранцами — опрос

Более 50 процентов россиянок допускают отношения с иностранцами — опрос

Исследование проводило независимое агентство ZOOM MARKET.

Согласно данным опроса, 57% девушек допускают отношения с иностранцами, а еще 12% имели отношения с ними.

Среди респондеток, допустивших связь с гостями из зарубежья, 58% заявили, что имели отношения во время чемпионата мира по футболу, завершившегося 15 июля текущего года.

Из этого числа 78% девушек находятся в возрасте от 18 до 23 лет. 15% — от 24 до 28 лет. Всего 7% — от 29 до 34 лет.

Агентство составило рейтинг городов, в которых девушки имели отношения с иностранцами. На первом месте — Саранск. Второе и третье поделили Сочи и Москва соответственно. Последнее, 11 место, у Казани.

67% девушек в иностранцах привлекает возможность выйти замуж и уехать в другую страну. 26% смотрят на внешность и открытость, а 7% привлекает экзотичность.

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Автор: Павел Никифоров
#опрос #чм-2018 #чм #иностранцы #чм2018
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