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11:50   18 Июля 2018
Россия

Свердловская область лидирует по количеству ВИЧ-инфицированных

Свердловская область лидирует по количеству ВИЧ-инфицированных

За прошлый год в России от ВИЧ умерли более 276 тысяч человек. Еще один миллион россиян живет с таким диагнозом, сообщает Роспотребнадзор.

Несмотря на такую статистику, в ведомстве говорят, что темпы роста заболеваемости ВИЧ снизились. В 2011-2015 годах ежегодный прирост составлял порядка десяти процентов, в 2016 — 4,1 процента, а в 2017 — 2,2 процента. Эпидемиологическая картина остается очень серьезной. Более чем в трети регионов страны пораженность считается высокой. В этих субъектах проживает практически половина россиян.

Таким образом, высокая заболеваемость зафиксирована в Свердловской, Иркутской и Кемеровской областях — более 1,7 тысячи на 100 тысяч населения. Самыми уязвимыми оказались мужчины 35-39 лет. Около 3,3 процента из них живут с ВИЧ, среди женщин этой возрастной группы показатель составляет 1,6 процента.

Вирус стал передаваться среди групп, которые считались наименее уязвимыми. Больше, чем половина случаев заражения, связана с гетеросексуальными контактами.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #роспотребнадзор #общество #вич
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