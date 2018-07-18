Басманный суд продлил домашний арест Серебренникову до 22 августа

Режиссера обвинили в хищении бюджетных денег министерства культуры РФ, которые выделили в 2011-2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного российского искусства в рамках проекта «Платформа».

Басманный суд Москвы в среду, 18 июля, удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Кириллу Серебренникову до 22 августа. Также суд продлил до 19 сентября домашний арест директору РАМТ Софье Апфельбаум.

По версии следствия, обвиняемые похитили 133 миллиона рублей. Министерство культуры РФ выделяло субсидии по ежегодным соглашениям. Фигурантам уголовного дела вменили мошенничество в особо крупном размере.

Режиссер Серебренников неоднократно говорил, что происходящее — абсурд. По его словам, в материалах уголовного дела нет ничего. Деньги выдавали в кассе под роспись и тратили их исключительно на реализацию проекта «Платформа».