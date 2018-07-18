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11:37   18 Июля 2018
Россия

Российские футболисты подорожали после ЧМ

Российские футболисты подорожали после ЧМ

Футболистов сборной России после отличного выступления на турнире оценивают на несколько миллионов евро выше, чем раньше, рассказали эксперты портала Transfermarkt.

Звезда матча 1/8 финала против Испании голкипер Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА, после мундиаля стоит 12 миллионов евро, хотя еще в начале июня его оценивали в 9 миллионов. Тем временем защитник Марио Фернандес теперь стоит 20 миллионов евро (на четыре миллиона больше), а полузащитник Александр Головин подорожал до 25 миллионов (на семь миллионов евро больше).

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оценивается теперь в 10 миллионов евро. В свою очередь полузащитний Денис Черышев теперь стоит восемь миллионов евро (подорожал почти в два раза).

Российская сборная на чемпионате мира этого года впервые в новейшей истории вышла в плей-офф. Более того, в 1/8 финала команда обыграла испанцев и прошла в четвертьфинал.

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Автор: Юлия Халус
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