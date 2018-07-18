Российские футболисты подорожали после ЧМ

Футболистов сборной России после отличного выступления на турнире оценивают на несколько миллионов евро выше, чем раньше, рассказали эксперты портала Transfermarkt.

Звезда матча 1/8 финала против Испании голкипер Игорь Акинфеев, выступающий за ЦСКА, после мундиаля стоит 12 миллионов евро, хотя еще в начале июня его оценивали в 9 миллионов. Тем временем защитник Марио Фернандес теперь стоит 20 миллионов евро (на четыре миллиона больше), а полузащитник Александр Головин подорожал до 25 миллионов (на семь миллионов евро больше).

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба оценивается теперь в 10 миллионов евро. В свою очередь полузащитний Денис Черышев теперь стоит восемь миллионов евро (подорожал почти в два раза).

Российская сборная на чемпионате мира этого года впервые в новейшей истории вышла в плей-офф. Более того, в 1/8 финала команда обыграла испанцев и прошла в четвертьфинал.