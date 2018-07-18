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 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

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11:24   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Москва надеется, что столь перспективный проект все же удастся реализовать, подчеркнул российский посол в Японии Михаил Галузин.

Он напомнил, что на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в прошлом году россияне предложили японцам подумать над возможностью связать Сахалин и Хоккайдо автомобильно-железнодорожным переходом. И, конечно, эта тема в числе других перспективных обсуждается по каналам межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам, а также в бизнес-кругах.

Галузин заявил, что Россия надеется, что указанную тему продолжат обсуждать, и в будущем мост между Японией и РФ удастся построить.

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Автор: Юлия Халус
#россия #япония #политика #мост #сахалин #хоккайдо #вэф
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