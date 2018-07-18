Мы в соц.сетях:
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

Первый в 2018 году полк С-400 передали Минобороны

 Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка

Жители Осетии в рекордно короткие сроки нашли пропавшего ребенка
Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

 Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо

Россия и Япония хотят построить мост между Сахалином и Хоккайдо
Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

Это моя вина: Маск извинился перед дайвером, которого назвал «педофилом»

 Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США

Посол РФ: Размещение комплексов Aegis в Японии означает развертывание ПРО США
11:33   18 Июля 2018
Россия

Галузин: Диалог между Россией и Японией на ВЭФ пройдет на высшем уровне

Галузин: Диалог между Россией и Японией на ВЭФ пройдет на высшем уровне

В сентябре во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ). Диалог между Японией и Россией в рамках форума произойдет на высшем уровне. Об этом заявил посол России в Японии Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Галузин сообщил, что по договоренности, достигнутой в мае, премьер-министр Японии Синдзо Абэ приедет на ВЭФ. Визит премьера важен как для дискуссии на форуме, так и для российско-японских отношений в целом.

Также посол добавил, что детали визита Абэ в РФ пока неизвестны, но он абсолютно уверен, что посол примет активное участие в форуме. Галузин надеется, что со стороны Японии прибудет делегация представителей бизнеса, которая активно поучаствует в работе форума и станет развивать контакты с представителями российского бизнеса и администраций регионов Дальнего Востока. Сведения о составе японской делегации пока неизвестны. ВЭФ пройдет во Владивостоке 11-13 сентября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#россия #япония #политика #вэф #галузин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...