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Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

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11:26   18 Июля 2018
Ближнее зарубежье

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Транзит газа через Украину в Европу вырос после остановки «Северного потока»

Магистральный газопровод «Северный поток» между РФ и Германией, проходящий по дну Балтийского моря, остановили на ежегодное техобслуживание с 17 по 31 июля.

Советник министра энергетики и угольной промышленности Украины Максим Билявский сообщил, что суточный транзит газа через страну в Европу вырос на десять процентов до 300 миллионов кубометров.

«По оперативной информации, из-за остановки «Северного потока»», — уточнил Билявский.

Прокладывать трубопровод начали в 2010 году. В ноябре 2011 года стартовали поставки газа по первой нитке газопровода, а к апрелю 2012 года построили вторую нитку «Северного потока». 

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Автор: Анатолий Кубарев
#украина #экономика #газ #северный поток
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