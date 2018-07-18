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11:18   18 Июля 2018
Россия

Новорожденным в РФ подарят подгузники, ползунки и комбинезон

Новорожденным в РФ подарят подгузники, ползунки и комбинезон

Предварительный список из 12 предметов составил Минпромторг. Вещи родителям вручат бесплатно.

В ведомстве уверены, что государство способно обеспечить производство качественного товара для детского набора. План поможет поддержать семью и производителей детской продукции. 

Как пишут «Известия», итоговый список подарков в ведомстве составят, учитывая мнения педиатров, родителей. Не обойдут стороны и требования по безопасности товаров.

Пока что в списке наиболее необходимые предметы — ползунки, комбинезон, пеленка, одеяло, чепчик, крем от опрелостей, подгузники, присыпка и влажные салфетки.

Программа реализуется в рамках Десятилетия детства. Финансированием займется администрация регионов. Глава общественного совета опекунов Ирина Полежаева уверена, что материальная помощь новорожденным существенно поможет молодым родителям. К тому же, поддержка повысит уровень рождаемости. Вырастет спрос на отечественные детские товары.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #общество #помощь новорожденным
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