Чипирование продуктов для детей могут ввести в России

Законопроект разрабатывают в Совфеде. Согласно ему, предусматривается маркировка продуктов. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора по гигиене детей Галина Яновская, пишут «Известия».

Россиянину, чтобы узнать, где и из чего сделан продукт, достаточно будет поднести смартфон к коду. Это даст возможность не только снизить уровень фальсифицированного товара, но и вообще ликвидировать подобную продукцию. Промаркированные товары будут возить в школьные столовые и детские сады.

Один из авторов законопроекта считает, что нововведение не отразится на цене детских продуктов. Также он надеется, что сенаторы внесут законопроект в Госдуму до конца следующей недели.

Планируется внести несколько поправок в действующее законодательство. Изменения позволят проверять школы, сады, поставщиков питания без предупреждения и согласования с прокуратурой.

Академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что в школьных столовых могут запретить «обычный» и ввести «детский хлеб». Продукт оснастят минеральными веществами и витаминами, пищевыми волокнами и биовеществами.