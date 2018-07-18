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10:49   18 Июля 2018
Россия

Чипирование продуктов для детей могут ввести в России

Чипирование продуктов для детей могут ввести в России

Законопроект разрабатывают в Совфеде. Согласно ему, предусматривается маркировка продуктов. Об этом сообщила замглавы Роспотребнадзора по гигиене детей Галина Яновская, пишут «Известия».

Россиянину, чтобы узнать, где и из чего сделан продукт, достаточно будет поднести смартфон к коду. Это даст возможность не только снизить уровень фальсифицированного товара, но и вообще ликвидировать подобную продукцию. Промаркированные товары будут возить в школьные столовые и детские сады.

Один из авторов законопроекта считает, что нововведение не отразится на цене детских продуктов. Также он надеется, что сенаторы внесут законопроект в Госдуму до конца следующей недели.

Планируется внести несколько поправок в действующее законодательство. Изменения позволят проверять школы, сады, поставщиков питания без предупреждения и согласования с прокуратурой.

Академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что в школьных столовых могут запретить «обычный» и ввести «детский хлеб». Продукт оснастят минеральными веществами и витаминами, пищевыми волокнами и биовеществами.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #роспотребнадзор #политика #общество #чипирование еды
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