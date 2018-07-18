Booking.com обнулил рейтинги гостиниц в Крыму‍

Сайт для бронирования отелей и гостиниц Booking.com обнулил рейтинги и историю отзывов отелей в Крыму.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу Ассоциации малых отелей Крыма Наталью Пархоменко. По ее словам, в первую очередь компания перестала показывать доступный отдых в Крыму и в Севастополе. Позже, 17 июля, портал обнулил все отзывы по полуострову.

Пархоменко заявила, что отельеры намерены выразить недоверие сервису во время ежегодного общего собрания. Сайт не соблюдает заключенные договоренности.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк считает, что эти действия могут быть связаны с западными санкциями.

Ранее компания объяснила, что онлайн-бронирование отелей в Крыму было временно невозможно, поскольку шли работы на сайте.